القاهرة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستعادل فريق سموحة مع مصر للمقاصة إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا التعادل ارتفع رصيد سموحة إلى 21 نقطة في المركز الثامن، والمقاصة 13 نقطة في المركز الخامس عشر.وفي مباراة أخرى تعادل فريق الإنتاج الحربي مع ضيفه الاتحاد السكندري سلبيًا بلا أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليترفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 27 نقطة في المركز الثالث، والإنتاج الحربي 22 نقطة في المركز السابع.// انتهى //22:58ت م0323