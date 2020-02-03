حائل 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسشهد ميدان الهجن بمنطقة حائل اليوم انطلاق سباقات الهجن فئة " اللقايا " برمزين بمسافة 5 كم، و مجموع 16 شوطاً، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل، تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن، ويستهدف مُلاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎وحصلت "عنيدة " لمالكها فلاح فهد الهاجري على المركز الأول في أشواط البكار، فيما فاز برمز القعدان " مرجان " لمالكه نياف سلمان المغيري، وحققت "عرقة " لمالكها نزال شاوي الشمري على المركز الأول في الشوط الثالث .وحصل "المهند" لمالكه سالم سلمان المغيري على المركز الأول في ‏الشوط الرابع، وجاء في المركز الأول في الشوط الخامس "طغى" لمالكه مشعل خالد حثلين .// انتهى //23:04ت م0326