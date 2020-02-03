الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسالتقى فريق حرس الحدود السعودي وفريق نادي حرس الحدود المصري لكرة القدم اليوم، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، في المباراة الودية الثانية التي تجمعهما، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات في المجال الرياضي في كلا البلدين الشقيقين.وتأتي إقامة المباراة الودية الثانية بين الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي على هامش الاجتماع السابع بين مسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مثل هذه اللقاءات الثنائية بين أبناء البلدين الشقيقين في المجال الرياضي تجسد عمق ومتانة العلاقات القوية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية على هامش الاجتماع القادم.// انتهى //23:35ت م0334