الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه في وفاة والدة إبراهيم موسى الزويد - رحمها الله - ، خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .وأعربت أسرة الزويد عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .// انتهى //23:54ت م0335