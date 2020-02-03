الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسوجه رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بإقامة جسر جوي عاجل لنقل السودانيين من مدينة (وهان)الصينية معقل فايروسكورونا إلى الخرطوم مُباشرة.وشدد البرهان على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة.وطالب رئيس المجلس السيادي وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.// انتهى //23:55ت م0336