بريدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق.وتحدث معاليه خلال اللقاء المفتوح مع طلاب جامعة القصيم الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب اليوم ، عن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين، الذي يأتي إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية في رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية، إضافة إلى تأهيل من هم على رأس العمل، وتسهيل الحصول على الشهادات المهنية وتنمية الجدارة الوظيفية ورفع مستوى المعارف.وأشار معاليه إلى أن السوق المالية هي مقصد للكثير من الخريجين للعمل فيها ، مبيناً أنه وُطن القطاع بنسبة 90%، حيث أصبح القطاع المالي يخرج أصحاب الكفاءات والقدرات لقطاعات أخرى ، معرباً عن شكره لجامعة القصيم على تنظيمها للقاء، داعيًا الله تعالى التوفيق والسداد لجميع الطلاب وأبناء الوطن كافة .ويأتي اللقاء في إطار سعي جامعة القصيم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال المشاركة ومواكبة أحدث المعايير التعليمية الدولية والوطنية لتخريج شباب وشابات مؤهلين لمواكبة تطورات سوق العمل، وجعلهم أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنميتها وضخ الأموال في الشركات بما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني.من جانبه قدم معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، خلال استقباله في مكتبه بمقر المدينة الجامعية اليوم ، معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز والوفد المرافق له ، نبذة تعريفية عن الجامعة، وكلياتها، وطلبتها، وبرامجها والاعتمادات الأكاديمية الحاصلة عليها، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها الجامعة .// انتهى //00:26ت م0338