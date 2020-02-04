بريدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" ممثلةً بمركز مهارات النسائي للتدريب اليوم, دورة تدريبية مجانية بعنوان "امتياز القيادة" , للمدربة مشاعل العليان ، وذلك في مقر الجمعية النسائي بحي الصفراء.وأوضحت مديرة مركز مهارات للتدريب هدى الدبيبي, أن الدورة تناولت عدة محاور أبرزها ( ماهي إدارة الذات ، ومهارات اكتشاف الذات ، والذكاء العاطفي ، والتوزان والتخطيط الشخصي ، وشرح كيفية الانتقال من التعلق إلى الاكتفاء ) , مقدمةً شكرها وتقديرها للمدربة العليان على إقامتها الدورة .// انتهى //00:39ت م0339