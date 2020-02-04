عام / وكيل إمارة منطقة حائل المساعد يزور مركز الصيانة لسيارات رالي حائل في ورشة المعهد الثانوي الصناعي
الثلاثاء 1441/6/10 هـ الموافق 2020/02/04 م واس
حائل 9 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م واس
زار وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري اليوم مركز الفحص الفني للسيارات المشاركة في سباق رالي حائل نيسان الدولي 2020 .
وتجول المطيري داخل مركز الصيانة في ورشة المعهد الثانوي الصناعي وشاهد مراحل الفحص الثلاث المتتالية وهي فحص سلامة المركبة، وتثبيت جهاز تحديد الموقع (GPS) وفحص ملابس السلامة، وفحص خانق الهواء ، وفحص الدفرنس، وفحص خزان الوقود وفق مواصفات ومقاييس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والتحقق النهائي، ووضع ملصق الاجتياز .
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