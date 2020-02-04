حائل 9 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م واسزار وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري اليوم مركز الفحص الفني للسيارات المشاركة في سباق رالي حائل نيسان الدولي 2020 .وتجول المطيري داخل مركز الصيانة في ورشة المعهد الثانوي الصناعي وشاهد مراحل الفحص الثلاث المتتالية وهي فحص سلامة المركبة، وتثبيت جهاز تحديد الموقع (GPS) وفحص ملابس السلامة، وفحص خانق الهواء ، وفحص الدفرنس، وفحص خزان الوقود وفق مواصفات ومقاييس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والتحقق النهائي، ووضع ملصق الاجتياز .// انتهى //00:41ت م0340