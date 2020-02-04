كيب تاون 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق03فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض الاستثمار التعديني الأفريقي " INDABA" في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وسط حضورٍ دولي كبير يضم رؤساء وزعماء عدد من الدول ووزراء التعدين وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، الذي يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر.واستعرض معاليه خلال الجلسة الخاصة بالتعريف عن المملكة العربية السعودية في المؤتمر، الفرص الاستثمارية التعدينية بالمملكة، حسب أهداف " رؤية المملكة 2030 " .بعد ذلك قدمت وكالة الوزارة للثروة المعدنية عرضًا عن المساهمة الحالية لسلاسل القيمة المعدنية في الاقتصاد السعودي، تلاها تقديم عدد من العروض للجهات المشاركة، ممثلة في (الهيئة العامة للاستثمار، البرنامج الوطني لتطوير التجمّعات الصناعية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي).من جانب آخر التقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين على هامش المؤتمر معالي وزير الثروة المعدنية بجنوب أفريقيا جيودي ما نتشيه، استعرضا خلاله أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا في مجالات التعدين.يذكر أن جناح المملكة "استثمر في السعودية" المشارِك في المعرض المصاحب للمؤتمر، شهد توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الهيثم للتعدين السعودية وشركة DTP الفرنسية، سعيًا نحو تطوير التشغيل في قطاع التعدين في المملكة بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //01:29ت م0341