الجزائر 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة الى 62 مليار دولار، حسب ما أعلنه اليوم محافظ البنك المركزي الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، واصفا هذا المستوى من الاحتياطي بـ"الجيد".وكان احتياطي الجزائر من العملة الصعبة قد بلغ إلى حدود شهر ابريل من العام المضي 6ر72 مليار دولار، مقابل 88ر79 مليار نهاية 2018.وتوقع قانون المالية الجزائري لسنة 2020 تقلص هذا الاحتياطي الى 6ر51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.//انتهى//02:02ت م0343