نيويورك 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمقر الأمم المتحدة، في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي‬، الذي نظمه وفدي مملكة المغرب وجمهورية فرنسا المعتمدين لدى الأمم المتحدة.وأكد معالي السفير المعلمي خلال الاجتماع، على أن المملكة ستعمل مع شركائها الدوليين على مواجهة تحديات التغير المناخي خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي.// انتهى //07:38ت م0003