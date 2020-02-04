طرابلس 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على لقاء رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج مع وفد مؤسسة «جونز» الأميركية ، حيث اطلع على نتائج اجتماعهم مع المسؤولين الليبيين، والتصور المشترك لسبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا.وأشارت الصحف إلى عقد مجلس النواب،جلسة في مدينة بنغازي ناقش خلالها المشاركة في المسار السياسي للحوار وتشكيل اللجنة التي ستمثله لحضور إجتماعات جنيف التي ستجري برعاية الأمم المتحدة، وتمت خلالها مناقشة مجموعة من الأفكار بشان المشاركة أهمها عدم انخراط المجلس في اجتماع جنيف حتى يتسنى لنا الاطلاع على مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية ونوهت الصحف إلى إن الاقتصاد معرض لصدمات مستقبلاً؛ بسبب تعثر خطط التنويع الاقتصادي، مع اعتماد الحكومة على 96% على صادرات الطاقة لإعداد موازنتها يعرض البلاد، مشيره إلى انخفاض أسعار النفط، وارتفاع التضخم بسبب حرب طرابلس، مشيرة إلى أن الاقتصاد الليبي معرض لصدمة انخفاض أسعار النفط وارتفاع التضخم.نقلت إعلان بعثة الأمم المتحدة أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، إنطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف.موضحة أن خمسة من كبار الضباط ممثلين يشاركون عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي ييسرها المبعوث الأممي غسان سلامة.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه تقرر عقد إجتماع جديد في منتصف مارس لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا، مضيفا من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة.// انتهى //07:38ت م0004