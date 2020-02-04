الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يستعرض ورئيس الوزراء اليوناني تعزيز العلاقات.القيادة تهنئ رئيس سري لانكا باليوم الوطني لبلاده.ولي العهد يبحث ورئيس وزراء اليونان التطورات في المنطقة.خالد الفيصل يوجه بالتوسّع في التشجير في مكة المكرمة.فيصل بن بندر يقدم تعازيه لأسرة الزويد.سلطان بن سلمان: جمعية ذوي الإعاقة واجهة إنسانية للمملكة.أمير جازان يدشن مشروعات بأكثر من خمسة مليارات ريال.أمير نجران يقلد مساعد قائد قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة.أمير القصيم: اقتصادنا متين.. و«أهلنا أولى بدعمنا» مفخرة.سعود بن نايف: شبابنا هم محرك التطور والنماء.42 مليون ريال لمشروع مبنى الصدقة الجارية بالمدينة.خالد بن سلطان يدشن مركز مدينة سلطان الطبي.المملكة تؤكد تضامنها مع الصين في مواجهة كــورونــا الـجـديـــد.رئيس وزراء اليونان يلتقي وزير التجارة والاستثمار.الشورى يطالب «العقاري» بعدم التفرقة بين الرجل والمرأة.«البيئة» تدعو المرشحين للوظائف لسرعة استكمال إجراءاتهم.السفير الثقفي يفتح ملف استقدام العمالة الإندونيسية.رئيس وزراء اليونان يغادر الرياض.الرئيس الفلسطيني يوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.العراق: علاوي يمتدح الحراك وأتباع الصدر يردون متظاهراً.مواجهة بين تركيا والنظام في إدلب.هجوم لندن: داعش يتبنى.. وانتقاد لـ«ثغرات أمنية».// يتبع //07:38ت م0005