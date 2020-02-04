عـدن 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع القيادة والشعب الصيني في مواجهة محنة فيروس كورونا واحتواء تداعيات انتشار هذا الفيروس، معبراً عن ثقته بقدرة القيادة الصينية والالتفاف الشعبي والتضامن العالمي لتجاوز هذه الازمة الطارئة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء اليمني اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.وأكد الدكتور معين عبدالملك، تضامن اليمن مع الصين في احتواء انتشار الفيروس وما اتخذته من إجراءات في الجانب الوقائي والعلاجي، متمنيا للصين وشعبها الخير والعافية.. مشيراً إلى حرص الحكومة اليمنية وعبر وزارة الخارجية على ضمان اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمنع أي مخاطر محتملة من فيروس كورونا على الطلاب والجالية اليمنية بشكل عام.// انتهى //07:38ت م0007