وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمن السيبراني) : بات الأمن السيبراني هو أهم متطلبات استقرار الدول، كونه يقوم في الأساس على ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، التي تهدف عادةً إلى الوصول للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.وأضافت أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أولت هذا الجانب جل الاهتمام، ترجم ذلك بالموافقة على تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المختصة في الأمن السيبراني في المملكة، وتهتم في شؤونه، وفي زيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيله، ولها شخصية مستقلة، وترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين.وبينت أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنطلق فعالياته في الرياض صباح اليوم يأتي استمرارا للجهود الحكومية لتوطين التجارب العالمية في عموم مكونات الأمن السيبراني، حيث يعد المنتدى من أكبر المنتديات المعنية بالأمن السيبراني، إذ يجمع تحت سقف واحد أكثر من 1200 شخصية من أبرز صنّاع القرار والخبراء وقيادات الشركات الرائدة والمعنيين في هذا المجال، كما يشارك فيه نخبة من أبرز المتحدثين حول العالم من قيادات الجهات الحكومية والدولية المعنية بالأمن السيبراني وغيرها من القطاعات ذات الصلة وعدد من الباحثين والأكاديميين، لمناقشة التحديات والأخطار السيبرانية وبحث الفرص الاقتصادية والتنموية في قطاع الأمن السيبراني. ويتزامن هذا الحدث النوعي مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وسيلعب دوراً محورياً في تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال.// يتبع //07:38ت م0008