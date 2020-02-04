الباحة 10 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 04 فبراير 2020م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة سطحية .وشمل التنبيه الذي يبدأ في الساعة 9:00 صباحاً ويستمر إلى السادسة مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والمراكز التابعة لها .وأهاب مدني الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت .// انتهى //08:30ت م0012