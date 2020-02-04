بريدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة أمس, رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة سابقاً سليمان بن عبدالرحمن الربعي, نظير جهوده المتميزة وأعماله في خدمة تحفيظ القرآن طيلة فترة إشرافه على جمعيات تحفيظ القرآن بالمنطقة, بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي بذلها الربعي لخدمة القرآن وبذل الجهود في حفظه لدى الشباب والفتيات بالمنطقة, مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات المباركة تذكر وتشكر, مثمناً تلك الأعمال التي تسعى إلى ما تصبوا إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال خدمة القرآن وأهله والمساهمة في تعزيز وتسخير الإمكانيات لحفظه لدى أبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.من جهته أعرب سليمان الربعي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة, مؤكداً حرص سموه ومتابعته لكل عمل خيري مبارك أسهم في تحقيق عدد من النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //08:39ت م0013