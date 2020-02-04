شنغهاي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسافتتحت بورصتا الصين القارية جلساتهما على تراجع وسط أسواق متقلبة تسودها مخاوف من وباء فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد.وبدأ مؤشر بورصة شنغهاي على تراجع بنسبة 2,23 في المئة ليصل عند مستوى 2685,27 نقطة، بينما بدأت الجلسة في بورصة شينزن بانخفاض نسبته 3,48 في المئة ليصل إلى مستوى 1552,96 نقطة.وتمكنت البورصتان الحد من التراجع بسرعة في الدقائق التالية وسجلتا بعد نصف ساعة من بداية الجلسة ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0,58 بالمئة في شنغهاي و1,88 بالمئة في شينزن.// انتهى //08:39ت م0014