حفر الباطن 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستفقَّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أمس، مقر إدارة سجن المحافظة، بحضور مدير السجن العقيد محمد سيف الشهراني، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف القطاعات والإدارات الأمنية والخدمية بالمحافظة.واطلع سموه على المرافق الخاصة بالسجن منها بيت العائلة ومقر مركز الاختبارات الخاص بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية والمستوصف الخاص بالنزلاء، كما تفقد سموه المدارس والمعهد الصناعي، وقسم النجارة، ومعهد الحاسب الآلي والكهرباء.وفي الختام سلّم سمو محافظ حفر الباطن شهادات الشكر للنزلاء المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، فيما تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى//.10:38ت م0029