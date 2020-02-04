الأحساء 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، عدداً من الدروس العلمية الأسبوعية ضمن برنامج ميراث النبوة، يلقيها دعاةٌ في جامع الشيخ علي آل ثاني بالمزروع، بعد صلاة العشاء، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.وبدأ يوم أمس درسٌ بعنوان متن الرحبية في الفرائض ، كما سيبدأ اليوم الثلاثاء درس في شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبدالوهاب، ويوم غدٍ الأربعاء عن شرح كتاب مصطلح الحديث لابن عثيمين.وتأتي هذه الدروس ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:39ت م0030