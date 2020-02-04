إسلام آباد 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان دعمها لجهود الحكومة الصينية في التغلب على فيروس كورونا، والوقوف معها ضد هذه الأزمة، مشيرة إلى استئناف باكستان رحلاتها الجوية إلى الصين بعد تعليق دام عدة أيام على خلفية انتشار فيروس كورونا القاتل.وأخبرت عن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى ماليزيا لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، متطرقةً إلى مقتل سبعة باكستانيين من أفراد أسرة واحدة بقذيفة أطلقت من أفغانستان وسقطت على منزل في منطقة حدودية باكستانية، مشيرة إلى توقع باكستان تحسن مؤشراتها الاقتصادية في النصف الثاني من السنة المالية الحالية.وتطرقت إلى ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى أكثر من 400 حالة وفاة، وإطلاق منظمة الصحة العالمية حملة لمكافحة المعلومات الخاطئة عن هذا الفيروس.وتناقلت أنباء اعتقال السلطات الدنماركية ثلاثة إيرانيين بتهمة التجسس والاتصال بمنظمة إرهابية.// انتهى //10:42ت م0031