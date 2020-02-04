بغداد 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع الكتل السياسية تمهيدا لتشكيل حكومته واختيار وزرائها ، منوهةً باللقاء الذي أجراه علاوي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمس, وتأكيده على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وعزمه على تشكيل حكومة كفاءات .وتناولت الصحف العقوبات والصعوبات التي من المتوقع أن تواجهها الحكومة الجديدة ,ومن بينها التدخلات الخارجية، والمصاعب الاقتصادية ومشكلة البطالة وتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر,وتطرقت إلى التطورات التي شهدتها التظاهرات السلمية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق خلال اليومين الماضيين , مشيرة في هذا المجال إلى إجراءات فتح الطرق المغلقة وإعادة الحياة إلى المدارس والجامعات .وعرجت الصحف على الجهود المبذولة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة , مبرزةً الدعوات لتفعيل وتحريك الملفات الموجودة لدى هيئة النزاهة, وإصدار قرارات قضائية لإسترداد الأموال المهربة ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتبييضها ,وأهمية أن يتم ذلك بالتنسيق مع الشرطة الدولية "الانتربول".// انتهى //10:44ت م0032