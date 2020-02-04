نجران 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة نجران أمس، محاضرة توعوية بعنوان "ماذا تعرف عن فيروس كورونا الصين الجديد "، قدّمها أستاذ الأحياء الطبية الدقيقة الدكتور عبد الرحمن بن محمد القرشي، عميد كلية المجتمع، وذلك على مسرح الكلية.وتناولت المحاضرة العوامل المسببة لفيروس كورونا الجديد وإحصائيات المرض وأعراض الإصابة به, وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره، وكيفية التعامل مع المرض عند الإصابة به، إلى جانب استعراض بعض أنواع المطهرات التي تقتل الأحياء الطبية الدقيقة والدور التوعوي لوزارة الصحة في مواجهة الفيروس الجديد.// انتهى //10:45ت م0034