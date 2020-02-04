المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة والحناكية، والمهد.وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـخامسة مساءً.// انتهى //10:47ت م0035