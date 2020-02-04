الباحة 10 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 04 فبراير 2020م واسأودعت جمعية البر الخيرية والخدمات الاجتماعية بمركز بني حرير وبني عدوان بمحافظة القرى أمس أكثر من 130 ألف ريال في حسابات المستفيدين من خدماتها .وبينت الجمعية أن هذا المبلغ يمثل كسوة الشتاء الذي تم توزيعه على أكثر من ٣٠٠ مستفيد ومستفيدة من المسجلين في الجمعية، داعية المستفدين من خدماتها إلى مراجعة حساباتهم واستلام المخصص لهم، مشيدة بما تحظى به الجمعية من دعم من الحكومة الرشيدة ومن أهل الخير والموسرين للقيام بواجبها تجاه المنتسبين لها .// انتهى //10:48ت م0036