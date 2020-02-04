جدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من إنقاذ مصاب في حادث مروري، حيث وصل إلى الطوارئ فاقداً للوعي بسبب الحادث الذي أدى إلى كسور مضاعفة في عظم الفخذين وتهشم كامل لليد اليمنى.وعلى الفور تمت معاينة الحالة وإدخالها لغرفة العمليات، إذ تمت إعادة ترميم اليد بالكامل والسيطرة على المضاعفات الناتجة عن الكسور والنزيف، وذلك في عملية استغرقت 6 ساعات، وبعدها تم تحويله لوحدة العناية المركزة إلى أن استقرت حالته، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي - ولله الحمد - بعد استكمال البرنامج العلاجي.// انتهى //10:52ت م0038