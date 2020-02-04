الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بأكاديمية القيادة الصحية الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من برنامج "improve" وهو برنامج صمم خصيصاً لرفع كفاءة الخدمات الصحية عن طريق تدريب 100 ممارس صحي على مبادى واساسيات تحسين الرعاية الصحية وتزويدهم بأحدث الوسائل والتقنيات لدفع مبادرات التحسين في المنشآت الصحية والإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الصحي الوطني.وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن البرنامج صُمم بالتعاون مع شركة الصحة القابضة ومنظمة تحسين الرعاية الصحية الأمريكية والتي تعتبر المنظمة الرائدة بهذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تستغرق شهرين، تستهل بورشة عمل مكثفة على مدار 3 أيام يتلوها عدد من اللقاءات الدورية تجمع المدربين بالمشاركين للاطلاع على عروض المشاريع وتنقيحها قبل الشروع في تنفيذها داخل المنشئات الصحية التي يعملون بها.يذكر أن المشاركين في هذا تم ترشيحهم من قبل عدة قطاعات صحية من بينها وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الملك عبد الله الجامعي ما يسهم في فتح العديد من المجالات لتبادل الأفكار والتعاون المشترك بين القطاعات الصحية لتحقيق هدفها المشترك لرفع الكفاءة وتوفير رعاية أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة، أما المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج تستهدف تدريب مدربين ومستشارين في علوم تحسين الرعاية الصحية لضمان استمرارية المشاريع وبناء القدرات الذاتية داخل القطاع الصحي بالمملكة.// انتهى //11:02ت م0039