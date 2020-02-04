جيزان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والدائر، والدرب، وبيش، وصامطة ، وصبيا، وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //11:02ت م0040