الباحة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة غدًا أمسية شعرية يشارك بها شعراء شعبيون في المنطقة, وذلك بمقر حديقة الفرشة في محافظة قلوة.كما يشارك في الأمسية المنشد عمر العويفي وفرقة تهامة الشعبية، حيث ستشهد الأمسية عددًا من المأثورات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، فيما دعت الجمعية أهالي الباحة وزوارها لحضور الأمسية التي تبدأ فعالياتها بعد صلاة العشاء، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الباحة الربيعي لهذا العام.// انتهى //11:11ت م0042