الرباط 10 جمادى الاخرة 1441 ه موافق 04 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بوضعية المغاربة الذين تمت إعادتهم من مدينة ووهان الصينية، وبتدابير التكفل التي اتخذتها السلطات الصحية المغربية لصالح هؤلاء العائدين، تزامنا مع إجراءات المراقبة والوقاية المتخذة بالمطارات، تفاديا لدخول فيروس كورونا الجديد إلى المغرب.وتطرقت الصحف إلى أعمال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد أمس بجدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث خطة الولايات المتحدة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط التي قوبلت برفض واسع.وتحدثت عن تصاعد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة العراقية بغداد، وفي عدد من المدن الجنوبية للتعبير عن رفض تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.وأخبرت الصحف عن مقتل 6 عسكريين أتراك وإصابة آخرين في إدلب الواقعة شمال غربي سوريا.وتابعت الصحف الوضع في الصين، في ظل تزايد حالات الإصابة وعدد الوفيات بفيروس كورونا، ولفتت إلى تأثيرات انتشار الفيروس، على الاقتصاد الصيني.// انتهى //12:06ت م0065