أبها 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة عسير اليوم، جائزة تحت اسم "جائزة للتميز والإبداع"، تتنافس عليها 33 بلدية تابعة للأمانة.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجائزة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع البلدي وتحقيق المستهدفات المطلوبة على مستوى الوزارة، مؤكداً أن المسابقة ستعمل على قياس أداء البلديات من خلال مؤشرات دقيقة بغرض تحفيز وتشجيع الكوادر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين؛ وإيجاد روح التنافس في العمل البلدي بالمنطقة.وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز، وتسليط الضوء على نجاحات وإنجازات البلديات وجهودها في خدمة المواطنين والمقيمين، إلى جانب نشر ثقافة القياس.// انتهى //12:06ت م0066