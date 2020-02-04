الباحة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستواصل إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة الباحة جولاتها اليومية على المطاعم ومقدمي الوجبات للتأكد من سلامة ما يقدم للمواطنين والمقيمين، وذلك حفاظاً على سلامتهم.وأسفرت الجولات التي قامت بها إدارة الرقابة أمس، عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة ومصادرة ٣٦ كيلو خضار و ٧٦ كيلو دجاج ولحوم غير صالحة للاستهلاك، وتم تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين .ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة غير نظامية أو غير صحية .// انتهى //12:07ت م0067