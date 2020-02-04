عام / أمانة الباحة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات بالمنطقة
الثلاثاء 1441/6/10 هـ الموافق 2020/02/04 م واس
الباحة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس
تواصل إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة الباحة جولاتها اليومية على المطاعم ومقدمي الوجبات للتأكد من سلامة ما يقدم للمواطنين والمقيمين، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
وأسفرت الجولات التي قامت بها إدارة الرقابة أمس، عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة ومصادرة ٣٦ كيلو خضار و ٧٦ كيلو دجاج ولحوم غير صالحة للاستهلاك، وتم تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين .
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة غير نظامية أو غير صحية .
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12:07ت م
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