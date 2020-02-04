الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحريق غداً، محاضرة بعنوان "تبصرة الأمة بلزوم الكتاب والسنة"، وذلك بجامع الشيخ عبدالله الراجحي بالحريق .وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:10ت م0068