تبوك 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض دورة للحكام المستجدين للكرة الطائرة بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك فيما يحاضر فيها محاضر معتمد من قبل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.وأوضح رئيس لجنة الحكام الفرعية بمنطقة تبوك عبدالله الفيفي أن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة مهتم بإعداد جيل جديد من الحكام الوطنيين للمساهمة في تطوير كرة الطائرة بالمملكة , وتشتمل الدورة التي تستمر 10 أيام على دراسة ,القانون النظري والعملي لكرة الطائرة, إصابات الملاعب, تنظيم الإدارة, وعلم النفس الرياضي.يذكر أن من شروط الالتحاق بهذه الدورة أن يكون المرشح سعودي الجنسية وأن لا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية و أن لا يقل عمر المرشح 17 سنة, وأن يكون ممن سبق له ممارسة اللعبة.// انتهى //12:12ت م0069