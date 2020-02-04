الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً، دورة علمية في شرح رسالة "الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد"، وهو شرح قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن) من كتاب أضواء البيان للعلامة محمد الشنقيطي ــ رحمه الله ــ، وذلك بجامع إبراهيم الصبيحي بحي النرجس، كما سيكون هناك بث مباشر للدورة باليوتيوب على قناة "شبكة الإسلام العتيق".وتأتي هذه الدورة التي ستستمر كل يوم أربعاء بعد صلاة العشاء ولمدة خمسة أسابيع ضمن البرامج العلمية التي تواصل الوزارة تنفيذها لنشر العلم الشرعي وتكثيف البرامج العلمية التي تثري طلاب العلم وتساهم في ربطهم بالعلماء.// انتهى //12:13ت م0070