نجران 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ورعاية بالقضاء، مما يسهل الأمر على المواطن ويحقق العدالة في وطن يحكم كتاب الله وسنة نبيه.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بالمنطقة عبد العزيز بن محمد آل طالب.وجرى خلال الاستقبال مناقشة سير العمل في المحكمة العامة وما تقدمة من خدمات للمراجعين.وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها منسوبي المحكمة العامة بمنطقة نجران، مؤكداً أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي المنطقة.// انتهى //12:16ت م0072