عمّان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأكدت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، أن أبواب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مفتوحة أمام اللاجئين الفلسطينيين للتسجيل في سجلاتها الرسميّة وفق المعايير المنظورة، نافية الصلة بين احتياز ما يسمى "كرت المؤن" وأحقية حق العودة.وقال مدير الدائرة رفيق خرفان: "إن "الأونروا" جاهزة دومًا لتسجيل كل فرد يحق له ذلك كلاجئ فلسطيني، ولديه الوثائق اللازمة وفق المعايير الأممّية المرعية، للتسجيل ضمن سجلاتها الرسميّة".وأوضح في تصريحات صحفية، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بوصفه حقًا قانونيًا دوليًا مستقرًا، هو حق ثابت لكل اللاجئين الذين هُجروا من ديارهم وأراضيهم بفعل العدوان الصهيوني العام 1948 ولديهم الوثائق أو الثبوتات اللازمة.ونوه إلى أن حق العودة غير مرتبط بمسألة حيازة "كرت المؤن"، المُدرج في إطار برنامج الإغاثة الاجتماعية للأونروا، والمقدم لنحو 2.0 في المئة من حالات العسر الشديد من إجمالي مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة في الأردن.// انتهى //12:33ت م0074