الباحة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في النشاط العلمي، اختبار المرحلة الثانية للأولمبياد المحلي للرياضيات والعلوم المُنفذّ على مستوى جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمنطقة.وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم سير الاختبارات، حيث اطمأن على تهيئة الأجواء المناسبة لإجرائها، متمنياً لجميع الطلاب المرشحين التوفيق في الاختبار والتأهل للمرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة العمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة من الاختبارات، واستثمار نتائجها بما يُسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية.من جهته بين رئيس قسم النشاط العلمي فيصل جمعان الغامدي، أن هذا الاختبار يستهدف الطلاب المتميزين في المواد العلمية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية لترشيح الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تُعد الثانية من المسابقة التي يخضع من خلالها المجتازون منهم لبرامج تدريبية متخصصة على أيدي مدربين مختارين لصقل قدراتهم وتنمية معارفهم العلمية والتربوية تمهيداً لتمثيل طلاب المنطقة في المرحلة الثالثة على مستوى المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.// انتهى //12:34ت م0075