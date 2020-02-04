المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأبرمت نماء المدينة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن والغرفة التجارية، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في الأسواق الناشئة.وأوضح الرئيس التنفيذي لنماء المنورة رامي حجاج، أن الاتفاقية تشتمل على تنظيم مسابقة يشارك في فعالياتها أفضل ممثلي الشركات الناشئة في المملكة.وبين أن الفائزين سيخضعون لمعسكر تدريبي بالمدينة المنورة للتنافس على تمثيل المملكة في قمة سيستار العالمية 2021 بسويسرا، مشيراً إلى أن المسابقة تُعد أكبر منافسة لرواد الأعمال الناشئين في العالم في الأسواق الناشئة على مدار السنوات الست الماضية.// انتهى //12:57ت م0078