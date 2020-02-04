جيزان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم، ملتقى الإرشاد المهني، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وممثلي العديد من الجهات الحكومية ، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة جيزان.وثمن الدكتور أبوهادي، خلال كلمته في الملتقى, مشاركة الجهات الحكومية وتعاونها مع الإدارة في جميع برامجها، مؤكداً أهمية التكامل بين جميع الجهات لتقديم الدعم للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن وجيل رؤيته الطموحة، مبينا أن الملتقى النوعي يتيح للطلاب الفرصة لتحديد مساراتهم بعد المرحلة الثانوية بما يتواقف مع إمكاناتهم وميولهم، معرباً عن سعادته بمشاركة العديد من الطلاب الذين يشكلون مع زملائهم في المدارس مستقبل الوطن المشرق.من جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الفاروق مدخلي أن الملتقى استهدف أكثر من 350 طالبًا بهدف تعريفيهم بجميع التخصصات ومتطلبات الالتحاق بها, بالإضافة لمساعدتهم على الوصول إلى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ، مضيفاً أن الملتقى جاء ضمن جهود الإدارة في دعم الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل انسجاماً مع رؤية المملكة.وتضمن الملتقى تدشين منصة الإرشاد الإلكتروني التي تقدم العديد من الخدمات الإرشادية للطلاب على مدار الساعة ، كما شهد مشاركة جامعة جازان والكلية التقنية ومكتب العمل والمعهد الثانوي الصناعي والمعهد العالي للسياحة والاتصالات السعودية وبنك التنمية الاجتماعية، حيث قدمت الجهات أوراق عمل تساعد الطلاب على تحديد المسار الأمثل لهم.// انتهى //14:33ت م0139