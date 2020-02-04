أبها 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستفقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، اليوم، مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي.واستمع الجميع إلى شرح من مقاول الشركة المنفذة عن مراحل سير العمل في مشروع المستشفى , كما تم مناقشة العقبات التي تواجه إنجاز المشروع في الوقت المحدد, حيث جرى إنجاز 50% من مراحل التشييد حتى الآن.وفي ختام الجولة وجه ابن مشيط مقاول ومهندسي المشروع بمضاعفة الجهود لإنجاز المراحل المتبقية للمستشفى.// انتهى //14:34ت م0140