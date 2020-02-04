جيزان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور علي العريشي وأعضاء المجلس بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي.ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء المجلس , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن المجلس والمهام التي يقومها بها أعضاء المجلس لخدمة المنطقة والإسهام في تنمية وتنسيق العمل الأهلي في إطار مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية، مثمناً الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان عن سعادته وكافة زملائه أعضاء المجلس بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات ومتابعة دائمة من قبل سموه وسمو نائبه ، مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس على العمل الجاد والمخلص لكل ما يسهم في الارتقاء بالعمل الخيري بمنطقة جازان.// انتهى //14:34ت م0141