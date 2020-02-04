تبوك 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسعقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه اليوم, اجتماعاً بأعضاء لجنة مشروع الطفولة المبكرة ومناقشة ما تم إنجازه في المرحلة السابقة ضمن افتتاح 14 مدرسة طفولة مبكرة شملت مدينة تبوك والمحافظات أملج والوجه وضباء وحقل وتيماء, كما استعرضت اللجنة الاقتراحات المطروحة لخدمة المشروع في مدارس الطفولة المبكرة في تعليم تبوك.وأكد مدير التعليم أن التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة يأتي وفق الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم وهو خيار استراتيجي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج التعلم, بالإضافة لباقي مراحل التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030, منوهاً بدور تعليم تبوك في الريادة في مجال الطفولة المبكرة حيث دشنت وزارة التعليم في الثاني من شهر جمادى الأول عام 1440هـ أول مدرسة للطفولة المبكرة في تعليم تبوك.ووجه المدير العام جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام في تعليم تبوك بالتعاون مع لجنة مشروع التوسع بمدارس الطفولة المبكرة وتسخير كل الإمكانيات وتذليل المعوقات أمام افتتاح المزيد من مدارس الطفولة المبكرة التي تسعى الإدارة لمضاعفة أعدادها في العام الدراسي المقبل، واستمرار التوسع تنفيذاً لخطة وزارة التعليم للخمس سنوات المقررة بشمول جميع مدارس وزارة التعليم.// انتهى //14:34ت م0142