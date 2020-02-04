الباحة 10 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 04 فبراير 2020م واسحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، وذلك لما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير بمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وشدد الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على ضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع ، داعياً إلى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وكذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.وبين العقيد الغامدي أن الجميع من منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة ، متمنين للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //14:41ت م0143