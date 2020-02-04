ليلونجوي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسألغت المحكمة الدستورية في مالاوي، فوز الرئيس بيتر موثاريكا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 2019.ويأتي قرار المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، بعد طعن المعارضة فيها، وإلى جانب الإلغاء أمرت المحكمة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 150 يوما.وكانت اللجنة الانتخابية بمالاوي، قد أعلنت في وقت سابق إعادة فوز موثاريكا، فيما شككت المعارضة في النتائج، وعدتها مزورة.وعلى إثر ذلك خرجت احتجاجات في البلاد، تخللتها أعمال عنف بين المتظاهرين ورجال الشرطة، بعدد من مناطق البلاد، خلفت مقتل شرطي.وكان الرئيس بيتر موثاريكا، قد دعا إلى وقف أعمال العنف، حفاظا على أمن واستقرار البلاد، وحث على العمل المشترك من أجل بنائها.// انتهى //14:42ت م0144