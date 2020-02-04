إسلام آباد 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساتفقت باكستان وماليزيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الدفاع والتعليم والاقتصاد والتجارة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية انعقدت اليوم في العاصمة الماليزية برئاسة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد ونظيره الباكستاني عمران خان الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى ماليزيا.وأوضح عمران خان في مؤتمر صحفي مشترك مع مهاتير محمد أنه أجرى مباحثات مفيدة مع نظيره الماليزي حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية.من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن بلاده تعمل مع باكستان لحل التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.وأضاف أن باكستان وماليزيا اتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والتعليم والتجارة والاقتصاد.// انتهى //14:43ت م0146