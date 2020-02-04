عام / وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية بداء
الثلاثاء 1441/6/10 هـ الموافق 2020/02/04 م واس
الوجه 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس
زار وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري أمس , بلدية بداء واطلع على سير العمل في البلدية ومنجزاتها.
وخلال الزيارة عقد لقاء بحضور رئيس بلدية بداء الدكتور منصور بن عبدالإله المعلم , نوقش خلاله المشاريع والخدمات والاحتياجات للبلدية , كما عقد اجتماع ضم رؤساء الإدارات والأقسام وتم الاطلاع على سير أعمال ومنجزات البلدية.
وأكد المهندس العميري على منسوبي البلدية , مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن.
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14:45ت م
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