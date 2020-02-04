الوجه 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسزار وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري أمس , بلدية بداء واطلع على سير العمل في البلدية ومنجزاتها.وخلال الزيارة عقد لقاء بحضور رئيس بلدية بداء الدكتور منصور بن عبدالإله المعلم , نوقش خلاله المشاريع والخدمات والاحتياجات للبلدية , كما عقد اجتماع ضم رؤساء الإدارات والأقسام وتم الاطلاع على سير أعمال ومنجزات البلدية.وأكد المهندس العميري على منسوبي البلدية , مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن.// انتهى //14:45ت م0148