أبها 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، فيما يلي نصه:قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).أقدم / حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري - سعودي الجنسية - على قتل / جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره - سعودي الجنسية - ، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري اليوم الثلاثاء الموافق 10 / 6 / 1441 هـ بأبها بمنطقة عسير.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء.// انتهى //14:47ت م0149