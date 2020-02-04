أبها10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسبحث محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، اليوم، مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم ونائبه المهندس ماجد الشثري، آليات تطوير المدينة الصناعية بخميس مشيط ، وما تم بشأن تخصيص أراض لها .كما تم مناقشة سبل معالجة بعض العقبات التي تواجه عمل الهيئة أثناء إنجاز أعمالها ومستقبل تطوير الحركة الصناعية بالمحافظة، والاطلاع على المشروعات المنجزة في هذا الإطار.// انتهى //14:47ت م0150