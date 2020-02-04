جدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسقدمت جمعية البر بجدة خدماتها الصحية الشامل لأكثر من مليون مريض خلال مرجعة المجمع الطبي العام بالجمعية منذ إنشائه من خلال 12 عيادة تحوي التخصصات والخدمات الطبية كافة.وأوضح مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن الخدمات الصحية التي استفاد منها حتى اليوم مليون وواحد وتسعون ألف حالة، تقدم للمرضى المكفولين من الأيتام والأرامل مجاناً، أما عموم الفقراء وذوي الدخل المحدود فبتعرفة رمزية باستثناء الأدوية فهي تقدم مجاناً.وأشار إلى أن عيادات المجمع الطبي مزودة بالأجهزة الحديثة اللازمة , كما أن الأطباء الموجودين بالمجمع على قدرة عالية من الخبرة, بالإضافة إلى أنه يحوي مختبرات مجهزة تجهيزاً كاملاً بالمعدات الطبية الحديثة.وأكد على متابعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي لكل ما من شأنه تطوير خدمات الجمعية ، وتغطيتها لأكبر عدد من سكان المحافظة خصوصاً من الفئات التي تتبناها الجمعية ، مضيفاً أن العام 2020 سيكون عاماً متميزاً في العمل الخيري وسيحظى المستفيدون بالعديد من الخدمات الإضافية والمتنوعة.// انتهى //14:47ت م0151